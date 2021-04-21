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Biyografi Derya Yanık kimdir? Derya yanık hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Derya Yanık kimdir? Derya yanık hangi görevlerde bulundu?

Derya Yanık kim? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, getirildi. Peki, Derya Yanık kimdir hangi görevlerde bulundu? Derya Yanık kariyeri

Yeniakit Publisher
2021-04-21 09:22:00 -
Derya Yanık kimdir? Derya yanık hangi görevlerde bulundu?

Derya Yanık, 1972 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. Yanık, ilköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Yanık, 1995'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve Aralık 1996'da İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı.

Serbest avukat olarak çalışmaya başlayan ve aynı zamanda AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olan Derya Yanık, 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerinde de bulunan Derya Yanık, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti.

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