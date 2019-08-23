0553 313 94 23

Derya Can’dan yeni dünya rekoru

Geçen sene Salda Gölü’nde 2 dakika 5 saniyede 68 metre derinliğe ulaşıp, serbest dalış dünya rekorunu kıran milli sporcu Derya Can, 2 dakika 18 saniye ile 70 metreye ulaşıp yeni rekor kırdı.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:46
Derya Can’dan yeni dünya rekoru

Geçen sene Salda Gölü’nde 2 dakika 5 saniyede 68 metre derinliğe ulaşıp, serbest dalış dünya rekorunu kıran milli sporcu Derya Can, 2 dakika 18 saniye ile 70 metreye ulaşıp yeni rekor kırdı. Derya Can, 70 metreyle paletsiz ip destekli değişken ağırlık tatlı su kategorisinde dünya rekorunun da yeni sahibi oldu.


Rekor denemesi için yeniden beyaz kumsalı, suyunun berraklığıyla "Türkiye’nin Maldivleri" diye nitelendirilen Salda Gölü’nü tercih eden Derya Can, gölde kendisini hazır bekleyen botla açıldı. Gölde dalış yapacağı yere geldiğinde suya girip bir süre ısınma çalışması yapan Derya Can, kendisi için oluşturulan özel platformun bulunduğu alanda dalışa geçti. 70 metre derinliğe erişen milli sporcu, 2 dakika 18 saniye sonra yüzeye çıktı. Yirmi saniye kimseyle temas etmeden bekleyen, daha sonra elini havaya kaldıran Derya Can’ın rekoru kırdığı, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) gözlemcileri tarafından teyit edildi.



Türk bayrağı açtı


Derya Can, 70 metreyle paletsiz ip destekli değişken ağırlık tatlı su kategorisinde dünya rekorunun da yeni sahibi oldu. Türk bayrağı açarak kıyıya çıkan Derya Can yaptığı açıklamada, geçen yıl Kasım ayında kırdığı dünya rekorunu hatırlatarak suyun dip kısımlarının Ağustos ayı olmasına rağmen yine soğuk olduğunu söyledi.


Salda Gölü’nde zorlu şartlarda bir dünya rekorunu daha kırdıklarını vurgulayan Can, "Su 10 metreden sonra yine kış aylarında olduğu gibi soğuktu. Rekoru kırdık bütün zorlukların üstesinden geldik" dedi.


Derya Can, geçen sene kırdığı rekoru tekrar kırmasındaki hedefinin kendini aşmak olduğunu ifade ederek, "Rekorlar kırılmak içindir. Değişken ağırlık paletsiz erkekler rekorunu antrenmanlarda kırdık ancak resmi olarak biraz daha düşüğünü yapmaya karar verdik. Su dipte çok soğuktu o yüzden bunu uygun bulduk" diye konuştu.


Yeşilova Kaymakamı Abdulhamit Karaca daDerya Can’ı tebrik ederek, "İkinci defa Salda Gölü’ne geldiğinden dolayı Derya hanıma teşekkür ederim. Kendi rekorunu kırmış bulunuyor. Bu da Salda Gölü’nün derinliğinin su sporlarına ne kadar elverişli olduğunu gösteriyor. İnşallah gölümüzde bu tip sportif faaliyetler devam edecektir" ifadelerini kullandı.


Derya Can’ın rekoru, CMAS Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra kesinleşecek.



Gazeteci bottan suya düştü


Öte yandan dalış denemesini bottan takip eden bir gazeteci suya düştü. Derya Can’ın dalış ekipleri ve UMKE ekiplerince sudan çıkarılan gazeteci, sağlık ekiplerince kıyıya getirildi. Omuzundan yaralandığı öğrenilen gazeteci, Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolandırıcılık yapan yabancı uyruklu tercüman tutuklandı
    1. Dolandırıcılık yapan yabancı uyruklu..
    2. Ordu’da fındık bahçelerini su bastı
    3. AK Parti’li Bulut’tan ‘Malazgirt..
    4. Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı
    5. Tokat’ta metrekareye 34.2 kilogram..
    6. Iraklı yaşlı kadının İran'da..
    7. Antalya yaş sebze ve meyvede dünyayı..
    8. Napoli, Hirving Lozano'yu transfer..
    9. ABD’nin füze denemesinden sonra..
    10. Hollanda'da evsizlerin sayısı iki kat..
    11. Başkan Soyer, İzmirlilerin ulaşım ile..
    12. Devlet Tiyatroları yeni sezona hazır
    13. Şanlıurfa’da altgeçit ve caddeler..
    14. "Kadına karşı her türlü ayrımcılığı..
    15. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    16. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    17. Bahçe yangını korkuttu
    18. Zehirlenen Rus muhalif Navalny tahliye..
    19. HDP heyeti, İzmir Büyükşehir..
    20. Kasımpaşa, Alanyaspor maçına hazır
    21. "Türkiye Doğu Akdeniz'deki çalışmalar..
    22. Didim’de yuvaya bırakılan 83..
    23. Damal’da yeni otogar hizmete girdi
    24. Endonezya polisi ayrılık yanlısı..
    25. MHP'den il başkanlıklarına "Malazgirt..
    26. Arabayla dükkana daldı
    27. Engelli anne-babasını taşıdığı motoru..
    28. Aydın Büyükşehir yaz konserine devam..
    29. Yaralı Balaban kuşu tedavi edilip..
    30. Tarlasına Hint keneviri eken çift..
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi