Dedesinin yaşadığı acı olaydan etkilendi! Yapay zeka destekli projeyle dünyada ikinci oldular

İzmir'de yaşayan, Çiğli Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi 17 yaşındaki Defne Eser, dedesinin yaşadığı talihsiz olayın ardından önemli bir projeye imza attı. Genç kızın dedesi, düşme sonucu kalçasındaki femur kemiğini kırdı. Yaşlı adam, kırığın geç fark edilmesi nedeniyle hareket kabiliyetini kaybetti. Eser, zaman kaybetmeden konuyu okul arkadaşları Furkan Özdingiş (17) ve Ateş Habacı (15) ile paylaştı. Olayın ardından harekete geçen ekip, konu üzerinde araştırmalar yapmaya başladı. Hastanelerden temin ettikleri binlerce radyografik görüntüleri analiz eden gençler, yapay zeka desteğiyle mikro kırıkları analiz edebilen bir sistem geliştirdi. Sistem, sadece belirgin kırıkları değil, mikro kırıkları da tespit edebilecek seviyeye getirildi.