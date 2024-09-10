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Gündem Dertleri Narin değil Kur’an Kursları! Emin Çölaşan'dan büyük ahlaksızlık
Gündem

Dertleri Narin değil Kur’an Kursları! Emin Çölaşan'dan büyük ahlaksızlık

Yeniakit Publisher
2024-09-10 16:02:00 -

Diyarbakır'da 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran üzerinden bazı ahlaksızlar Kuran kurslarını hedef almaya başladı. Bu isimlerden birisi Emin Çölaşan olurken Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, ortada dolaşan tartışmalara çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Manşetlerin Dili programında Emin Çölaşan'a çok sert çıktı.

Narin Güran'ın soruşturması devam ediyor ve katilin kim olduğu sorusu yakında cevap bulacak.

Tüm Türkiye'nin seferber olduğu olay bazı DEM Partililer ve Emin Çölaşan gibi isimler tarafından istismar edilmeye çalışılıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ali İhsan Karahasanoğlu, "Bu köyde de değişik partilere oy gitmiştir. Türk ırkçısı Emin Çölaşan ve Kürt ırkçısı DEM Partisi ortada buluşup Kuran kursunu tartışıyor. 24 gözaltının olduğu bir dönemde, cenazenin kalktığı bir süreçte dahi Kuran kursunu sorgulayan vicdansızlar var. Kel Ali'nin torunu bu adam. Bizim devletimiz her türlü teknik donanımlarla aramalar yapıyor. Polis, jandarmamız, istihbaratımız ehil insanlara diyeceğine, gözaltındaki adamları işkence ile konuşturamıyorsunuz, öttüremiyorsunuz diyor. Bu insanlar Kuran kurslarına düşman. Bunların kim olduklarına ve Kuran kursu karşıtlıklarına dikkat etmek lazım" yorumunda bulundu.

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