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Gündem Dertleri koronavirüs pandemisi değil, eğlence!
Gündem

Dertleri koronavirüs pandemisi değil, eğlence!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşme adımlarını kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan'ın açıklaması, tek dertleri eğlence olan bazı kesimlerde hazımsızlığa neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 17:59:00 - 2021-06-01 18:50:30
Dertleri koronavirüs pandemisi değil, eğlence!

  yeniakit.com.tr  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs pandemisine karşı verdiği mücadeleyle örnek oldu.

Şehir hastaneleri ile desteklenen güçlü sağlık alt yapısı ve fedakar sağlık çalışanlarının gösterdiği kararlı duruşa, vatandaşlar da kısıtlamalara uyarak destek oldu.

Türkiye, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ve saatlerce süren Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecine girdi.

Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı haziran ayı için 'kademeli normalleşme' takvimi bazı kesimleri rahatsız etti.

Tek dertleri eğlence!

Ölümcül koronavirüsten vatandaşlarını korumak adına devletin aldığı kararlara, yine bazı kesimlerden uğultular yükseldi.

Pandemi sürecinde havuzlu villalarda, 5 yıldızlı otellerde ve teknelerde kaçak koronavirüs partileri düzenleyerek salgının daha da yayılmasına yol açan laikçi kesim eğlence derdine düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası klavyelerine sarılan Defne Samyeli ve Armağan Çağlayan yaptıkların paylaşımların satır aralarında tek dertlerinin eğlence olduğunu vurguladı.

"Maksat eğlence olmasın"

Defne Samyeli, derdinin eğlence olduğunu "Maksat eğlence olmasın" ifadeleriyle ortaya koymuş oldu.

İşte Samyeli'nin o ifadeleri:

"Sanatı, sanatçıyı sevmemek bu olsa gerek. Saat 21:00'de kapanacak mıymış restoranlar? Lütfedilmiş. İnsaf yahu. Bir yılı aşkın zaman geçmiş. Aşılamayı yaygın hale getirmek yerine yasaklar sadece ve hala restoranlar, eğlence sektörü ve sanata. Maksat eğlence olmasın demek ki. Üzüm yemek değil bağcı dövmek."

"Barlar açık mı?"

Binlerce insanımızın ölümüne neden olan koronavirüse karşı tek düşüncesi müzik ve eğlence olan isimlerden bir diğeri ise Armağan Çağlayan.

Paylaşımında sadece "müzik ve eğlence" vurgusu yapan Çağlayan şu ifadeleri kullandı:

"Bir müzik ve eğlence sektörü bir de pazar gün belalı sanırım! Bir türlü yakayı kurtaramadılar. Hoca taktı onlara. 21:00'e kadar barlar açık mı mesela? Müzik ve eğlence sektörü yine açlığa mahkum malesef."

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Yorumlar

Amine

Sanatmış siz ahlaksızlığı iğrenç eğlenceleri sanat sizin gibi ahlaksızları sanatçı zannediyorsunuz yaptıklarınız ne sanatla ne de sanatcilikla alakası var
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Vejo

Asi yaygin oldugu zaman yasaklarda kalkar kimse jeyiften yasak koymuyor
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