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Gündem Dertleri insanoğlu! Klaus Schwab'ın danışmanı: En büyük meselemiz, bu işe yaramaz insanlar ne olacak
Gündem

Dertleri insanoğlu! Klaus Schwab'ın danışmanı: En büyük meselemiz, bu işe yaramaz insanlar ne olacak

Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu eski Başkanı Dr. Klaus Schwab'ın danışmanı İsrailli Yuval Noah Harari, dünya nüfusunun fazlalığından yakınarak "Bu kadar işe yaramaz insan ne olacak" ifadesiyle şoke etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 00:23:00 - 2022-04-18 00:26:05

 yeniakit.com.tr 

Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu eski Başkanı Dr. Klaus Schwab'ın danışmanı İsrailli Yuval Noah Harari'nin bir konuşmasında söyledi sözler şoke etti. 

"En büyük meselemiz bu işe yaramaz insanlar ne olacak"

Nerede konuştuğu bilinmeyen ve Avukat Aymet Yıldız tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Harari, yeni yapılacak devrimle ürünün insan olduğunu ve dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun işe yaramaz olduğunu söylüyor.

"Bu seferki devrime ayak uyduramayanlar yok olacak" diye konuşan Harari, "Önümüzdeki on yıllarda siyaset ve ekonominin en büyük meselesinin bu işe yaramaz insanlarla ne yapılacağı olacak diye düşünüyorum. Ben buna uygun ekonomik modelimiz olduğuna inanmıyorum." dedi.

"Diğer insanları nasıl gördüklerini izleyin"

Harari'ye tepki gösteren Yıldız, "Şeytanî yeni dünya düzeninin en büyük maşası Klaus Schwab'ın danışmanı ve transhümanizmi Dünya'ya belâ etmek isteyenlerden biri olan Yuval Harari'nin endüstri devrimi ile neler üretileceğine,diğer insanları nasıl gördüklerine ve bunlar için ne çözüm düşündüklerini buyrun izleyin." ifadelerinde bulundu.

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