Dertleri hoca değil, İslâm!

Dinin emirlerini anlattığı sohbetinde “Kadınlarınızın tesettürünü koruyun” diyerek sokaklardaki teşhirciliğe dikkat çektiği için başta CHP olmak üzere kökü dışarıda feminist kadın örgütlerinin, fondaş medyanın ve laikçi trollerin linçine maruz kalan Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı’ya destek yağdı. Dini vecibelere yönelik vaaz ve sohbetleriyle milyonların gönlünde taht kuran ve bu nedenle defalarca hedef gösterilen Konakçı’ya yönelik lince tepki gösteren STK temsilcileri ve ilahiyatçılar, “Hocamızın arkasındayız” görüşünde birleşti...

Azgın azınlığın azgınlığı

İstanbul Din Görevlileri Derneği Başkanı Metin Kaçar: “Azgın azınlık gemi azıya almış hocanın üzerine yürüyor. Bunların derdi hoca değildir, Şeriat-ı Garra-i Ahmmediyyedir. Bunların derdi Din-i Celil-i İslam’dır. Bunların derdi Kura’n-ı Hakim’dir. Dolayısıyla bizim şu anda hocanın yanında, sözlerinin arkasında, o hakikatleri destekler vaziyette durmamız gerekir. Hocamızı tenkit edebiliriz. Ben de tenkide açığım. Her birimiz tenkit edilebiliriz. Fakat bugün birbirimizi tenkit etme günü değil. Halil Konakçı Hoca’nın şahsının değil, söylemlerinin arkasında duralım. Bu haykırdığı hakikatler, bizim gönlümüzün söylemek istediği sözlerdir. Benim söyleyemediğimizi söyleyebilen bir yiğidin o söylemlerini birilerinin sofrasına meze yapmayalım. Hocamızın haykırdığı hakikatleri ayağa düşürmeyelim.”

Bunlar yatakta bile giyilmez

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Başkanı Ali Akbaş: “Yatak odasında giyilemeyecek kıyafetlerin sokaklarda giyildiğini görüyoruz. Korkunç derecede çıplaklık var. Şu anki vaziyet teşhircilik boyutunu da aşmış durumdadır. Bir hocanın bu duruma tepki göstermesi değil, suskun kalması yanlıştır. Birileri kızacak diye İslami tebliğden vaz mı geçilecek? Hiçbir Müslüman, hiçbir hoca tebliğden, iyiyi, doğruyu anlatmaktan kaçınmaz, kaçınmamalıdır.”

Gençlik üzerinde oyun var

Mil Diyanet-Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül: “Yaptığı vaazlarla halkımızın dertlerine dermen olmaya çalışan, ‘önce ahlak ve maneviyat’ eksenli bir neslin yetişmesi için gayret gösteren, son zamanlarda artan manevi tahribata dikkat çeken, aile ve gençlik üzerinde oynanan kirli oyunları dile getiren, LGBT gibi toplumu ifsat eden unsurlarla mücadele eden Halil Konakcı hocamızın yanındayız.”