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Gündem Dertleri fiyatlar filan değil! Barış Yarkadaş itiraf etti
Gündem

Dertleri fiyatlar filan değil! Barış Yarkadaş itiraf etti

Yeniakit Publisher
2023-04-20 23:52:00 -
Dertleri fiyatlar filan değil! Barış Yarkadaş itiraf etti

Karadeniz gazının Türkiye'ye dağıtılması töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği indirim müjdesi CHP'li Barış Yarkadaş'ın zoruna gitti. Asıl dertlerinin ekonomi olmadığını itiraf etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz gazının Tüm Türkiye'ye dağılacağı hat açılışında yaptığı konuşmada, 'Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir'diyerek tüm Türkiye'ye müjdeli haberi verdi.

"Üstüne para da verseniz oyumuz Kılıçdaroğlu’na"

Bu açıklama sonrası CHP'li Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğalgaz kullanan bizlere; bırakın bedavayı, üstüne para da verseniz oyumuz Kılıçdaroğlu’na…" diyerek aslında dertlerinin fiyat olmadığını asıl niyetlerinin kendi zihiniyetlerinin ve dünya görüşlerinin Türkiye'ye empoze edilmesi olduğunu ortaya koydu.

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