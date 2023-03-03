Dertlenmeyin; Sülün Osman, İstanbul’u güçlendiriyor!

Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, “İstanbul güçleniyor internet sitemiz var. Merak edenler ne yapıldığını, bizim ne yaptığımızı oradan görsünler..” çıkışını değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Soruluyor, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, “Medya tanıtıma ayırdığınız bütçe, deprem için ayırdığınız bütçeden fazla. Ne iş, bu iş?”

Sorunun devamı da gelecek iken, araya giriyor Ekrem İmamoğlu, “İstanbul güçleniyor internet sitemiz var. Merak edenler ne yapıldığını, bizim ne yaptığımızı oradan görsünler..”

Ben de Ekrem Bey’in bahsettiği internet sitesine girip baktım..

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“Bakayım, İstanbul güçleniyor internet sitesinde, depreme karşı ne tedbirler alınmış göreyim” dedim..

Öncesini vereyim, seçilmeden önce şöyle diyordu Ekrem Bey:

“Somut halleriyle 2020 yılı içerisinde sizlere sunacağız, anlatacağız. Nasıl uzlaşarak yaptığımızı örnekleyeceğiz.”

Bir başka açıklaması da şöyle idi:

“Hızlıca İstanbul deprem seferberlik planını başlatacağız..”

Önceki gün belediye bünyesinde, sözde bilim adamlarını da davet ederek, bir çalıştay düzenlediler..

Başlık yine şöyle idi:

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