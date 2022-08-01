Dersim Demokratik Aleviler Derneği'nden çirkin provokasyon! 'Tüm bu saldırılar devlet denetimi ile oluyor'

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AK Parti'nin tüm kadroları ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kınayıp, "Birlik ve beraberlik" çağrısı yaptığı Cemevi saldırıları bazı çevreler için provokasyon aracı olarak kullanıldı.

Tunceli'de faaliyet gösteren "Dersim Demokratik Aleviler Derneği (DAD)" Eşbaşkanı Musa Kulu, Ankara'da yaşanan eşzamanlı Cemevi saldırıları üzerinden provokatif söylemlerde bulundu.

'İktidar herkesi Türkleştirmek ve Müslümanlaştırmak istiyor'

"Maraş'ta, Sivas'ta, Dersim'de, Zilan'da, Malatya'da, Suruç'ta, Sur'da katliamlar ve saldırılar yaşandı ve bu olaylar bu ülkenin karanlık sayfalarıdır. Türk Cumhuriyeti iki taş üzerine oturmuş: Türk ve Hanefi Müslüman olmak." diyen Kulu, "İktidar herkesi Türkleştirmek ve Müslümanlaştırmak istiyor. Bunun dışındaki kimlikleri düşmanlaştırıyor. Bu ülkede başka kimliklerin nefes almaya hakları yoktur. Haliyle böyle bir ülkede demokrasiden bahsetmekte pek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Musa Kulu sözlerine şöyle devam etti:

Bir fail yakalarlar, o fail ya aklı yerinde değildir ya da sorumlu kişiyi mahkemeye çıkaracaklar ve cezasızlıkla ödüllendirecekler. Bu yapılan saldırı bir denemeydi. Çünkü iktidar zora girdiği zaman düşman üretir. Düşman üreterek kendi çeperinde bulunan insanları bir arada tutmak ister ve bu gücü kaybetmek istemez.

Bir cemevine saldırı yapıldıktan sonra ardından bir camiye saldırı olacak ve bunu solcular ya da aleviler yaptı deyip bir algı oluşturmak isteyecek. ‘Herkes Türk'ün ve Müslümanlar'ın düşmanıdır’ anlayışı hakim kılınacak. Çünkü iktidar kaos yaratarak ayakta kalmaya çalışıyor. Toplumun nabzı tutulmaya çalışılacak. Toplum bir refleks gösterirse geri adım atılacak ve başka bir yol ve yöntemle toplum ayrıştırılmaya çalışılacak.