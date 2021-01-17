Ders ortalaması nasıl hesaplanır? Ortaokul ortalama hesaplama! Takdir-teşekkür hesaplama

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) eğitim öğretim takviminde yer alan bilgilere göre yarıyıl tatili 22 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. 15 Şubat'a kadar devam edecek. Ders ortalaması nasıl hesaplanır İlköğretimde okuyan 1 - 8. sınıf öğrencileri için performans belirlemeye yönelik çalışmalar, proje görevleri ve yazılı sınavlardan alınan puanların ortalaması alınarak hesaplanır.

Takdir-teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

MEB e okul takdir ve teşekkür hesaplama ekranı, öğrenci ve velilerin gündeminde yer aldı.25 Aralık 2020'de MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı duyurulmuştu. 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yılki yönetmelikte takdir ve teşekkür hesaplama işleminde kriterleri açıklamıştı. O kriterler şöyleydi:

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.