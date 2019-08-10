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Dernek ve vakıfların sığır eti ithalatı için "istisnai düzenleme"

Dernek ve vakıflar tarafından ticari amaç güdülmeksizin ithal edilecek sığır cinsi hayvanlara ait etlerin ithalatındaki kuralların Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenebilmesine yönelik istisnai düzenleme yapıldı

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:46
Dernek ve vakıfların sığır eti ithalatı için "istisnai düzenleme"

ANKARA (AA) - İzin almadan yardım toplama hakkına sahip dernek ve vakıflar tarafından ticari amaç güdülmeksizin ithal edilecek sığır cinsi hayvanlara ait etlerin 15 Eylül'e kadar ithalatına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek.

Bakanlığın "Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, insani yardım ve hayır amacıyla faaliyet gösteren, izin almadan yardım toplama hakkına sahip dernek ve vakıflar tarafından ticari amaç güdülmeksizin ithal edilecek sığır cinsi hayvanlara ait etlerin 15 Eylül'e kadar ithalatına ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça belirlenmesine yönelik istisnai uygulama düzenlemesi yürürlüğe girdi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:46
  1. Resmi Gazete
  2. Tarım ve Orman Bakanlığı
  3. Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesi

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