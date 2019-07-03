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Derman İskender Över kimdir? Küçük İskender öldü mü?

Geçen yıl kanser teşhisi konulan, Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Küçük İskender gece saatlerinde hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Gerçek adı Derman İskender Över olan, çağdaş şiirin önde gelen isimlerinden Küçük İskender vefat etti. Peki Derman İskender Över kimdir? Derman İskender Över nereli ve kaç yaşındaydı?

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:03
Derman İskender Över kimdir? Küçük İskender öldü mü?

Geçen yıl kanser teşhisi konulan, Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Küçük İskender gece saatlerinde hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Gerçek adı Derman İskender Över olan, çağdaş şiirin önde gelen isimlerinden Küçük İskender vefat etti. Peki Derman İskender Över kimdir? Derman İskender Över nereli ve kaç yaşındaydı?

Küçük İskender en son İkinci Waliz adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurla buluşmuştu. Gerçek adı Derman İskender Över olan şairin ölümü sanat camiası ve hayranlarını yasa boğdu.  Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler veren, ilk filmi Ağır Roman ile oyunculuk deneyimini de yaşayan Küçük İskender 2000 yılında Orhon Murat Arıburnu, 2006 yılında Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü, 2014’te Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nü, 2017’de Necatigil Şiir Ödülü’nü almıştı.

Küçük İskender kimdir?

1964 yılında İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi, son sınıfında okulu bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümüne girdi, 3 yıl sonra bıraktı. 1980'li yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli dergilerde şiirler, eleştiriler, denemeler yazdı. İlk şiiri Milliyet Genç Sanat Dergisi'nde, İskender Över ismiyle çıktı. Profesyonel olarak 1985'te Adam Sanat Dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı. Kimi çıkan antololojilerde şiirleri basıldı. Kanada'da çıkan Descant adlı edebiyat dergisinin Türkiye özel sayısında, ABD'de ise Murat Nemet Nejat'ın 'eda' kavramında yoğunlaştığı Türk şairleri antolojisinde kendine yer buldu. İtalya'da düzenlenen Avrupalı Genç Şairler Yarışması'nda (La Giovane Poseia D'europa Nel 1999) ilk ona girdi ve şiirleri bu şairlerle kitaplaştırıldı.

2000 yılında Orhon Murat Arıburnu Ödülleri'nde Bir Çift Siyah Deri Eldiven adlı şiir kitabıyla birincilik aldı. 2001 yılında Almanya'da, 2002 yılında Hollanda'da çeşitli şehirlerdeki etkinliklerde, 2005'te Avusturya'da, 2007'de Makedonya'da, 2008'de İsveç'te konuşmacı olarak ve şiir performanslarıyla kendini dile getirdi. 2006'da İskender'i Ben Öldürmedim adlı şiir kitabıyla Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü'nü kazandı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:03
  1. İstanbul
  2. Küçük İskender kimdir?
  3. Derman İskender Över kimdir?
  4. Derman İskender Över öldü mü
  5. Derman İskender Över şiirleri

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