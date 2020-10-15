DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 39 milyon 46 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 100 bine yükseldi. İyileşenlerin sayısı 29 milyon 266 bini aştı.



Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 156 bin, Hindistan'da 7 milyon 309 bin, Brezilya'da 5 milyon 141 bin ve Rusya'da 1 milyon 354 bine çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) üst düzey istihbarat yetkililerinin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından bağışlanmak istenen Çin yapımı Kovid-19 tanı kitlerinin alınmasını, yaptığı uyarılarla engellediği bildirildi.



ABD'de Demokrat Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris, ekibinde iki kişide virüs tespit edilmesinin ardından, seyahatlerini askıya aldı.

Hindistan'da salgın nedeniyle kapatılan sinema salonları, 7 ay aradan sonra yeniden hizmet vermeye başladı.

Rusya'da Moskova Belediyesi, salgın tedbirleri kapsamında, vatandaşların şehirdeki gece kulüplerine giriş için izin alması yönünde karara vardı.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla, ülke olarak salgının bulaşma seviyesinde en yüksek riskte bulunduklarını belirterek, "İspanya'nın ulusal ortalaması, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin Kovid-19'da belirlediği acil sınır durumunun dört katı." dedi.



AB'nin salgın için hazırladığı, ortak kriterlerin belirlendiği seyahat kısıtlamaları haritasında tüm İspanya "kırmızı" renkle, en riskli bölgeler arasında yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, günlük vaka sayılarının Avrupa'da "katlanarak arttığı" uyarısında bulunarak, "Kısıtlayıcı tedbirlerin hızlandırılmasının tam zamanı ama tam karantina (sokağa çıkma yasağı) ise en son çare. Neyin yapılabileceğini ve yapılması gerektiğini mart ayından çok daha iyi biliyoruz." dedi.



Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, ağırlıklı olarak artan vakalar nedeniyle alınan tedbirler ve Brexit sonrası İngiltere-AB ilişkileri gündemiyle toplandı.



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinden bir kişinin testinin pozitif çıkması nedeniyle AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkenin bazı bölgelerindeki durumun "ciddi" olduğunu belirterek, Londra'nın yanı sıra York ve Essex'in de aralarında bulunduğu 9 kentte, ikinci aşama kısıtlamaların uygulanacağını duyurdu.

İngiltere; İtalya, Vatikan ve San Marino'dan gelecek yolculara 14 günlük karantina şartının uygulanacağını duyurdu.

İran Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Ali Muhsini Bendpey, ülkede salgın kaynaklı gerçek ölüm sayılarının, açıklanan rakamlardan çok daha fazla olduğunu söyledi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ikinci dalganın etkili olmaya başladığı Avrupa'da, bazı ülke ve şehirlerde virüsün çok hızlı yayıldığını belirterek, bu nedenle çok sert önlemleri hayata geçirmek zorunda kaldıklarına dikkati çekti.

Kurz, ''Durum çok ciddi, herkes tarafından bunun açıkça anlaşılması gerekiyor.'' ifadesini kullandı.

Almanya'da, son 7 günde 100 bin nüfus başına vaka sayısının 50'yi aştığı kent ve ilçelerde, tedbirlerin sıkılaştırılacağı açıklandı.

Tayvan'da üç dakikada sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildi. Yüksek hassasiyetli biyomedikal algılama teknolojisine sahip test kitinde biyosensör çip bulunduğu belirtildi.

Hong Kong ve Singapur, seyahat bağlantılarını yeniden kurarak, salgına karşı önlem olarak yolcuların karantinaya alınmasına gerek kalmadan hava yolculuğuna devam etme kararı aldı.



Bilim insanları, salgınla mücadelede toplumsal bağışıklık yöntemine ilginin tekrar arttığını belirterek, bu yolla salgını durdurmaya çalışmanın "çok tehlikeli bir yanlış" olduğu uyarısında bulundu.

Video paylaşım sitesi YouTube, salgına karşı geliştirilen aşı adayları hakkında yanıltıcı bilgiler yayan videoları engelleyeceğini açıkladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun Fransa'nın Strazburg kentinde yapılmasına yönelik planlar, artan vakalar nedeniyle iptal edildi.



Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), salgın nedeniyle ara verilen uluslararası müsabaka takvimini 8 ay sonra Budapeşte Grand Slam ile başlatacağını duyurdu.

Salgın nedeniyle 7 aydır oynanmayan Arjantin'deki futbol liglerinin, 30 Ekim'de başlayacağı belirtildi.

İtalyan motosikletçi Valentino Rossi, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.