DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 25 milyonu aşarken iyileşenlerin sayısı 17 milyon 412 bine ulaştı, salgında bugüne kadar 844 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı gösteri düzenlendi. Binlerce kişi, hükümetin aldığı önlemleri protesto etmek için Trafalgar Meydanı'nda toplandı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkesinde de vakaların tekrar arttığını belirterek, gelecek hafta okulların yeniden açılmasıyla salgının yayılmasını durdurmada zorluk yaşayabileceklerini söyledi.



Almanya'nın başkenti Berlin'de de "Querdenken 711" adlı oluşum tarafından Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi.

İtalya'da son haftalarda tatil için gelip gidenler sebebiyle salgının merkez üssü haline gelen Sardinya Adası'ndaki Tempio Pausania Cumhuriyet Savcılığı, virüsün hızla yayıldığı tespit edilen, aralarında gece kulüplerinin de bulunduğu bazı mekanlara ilişkin soruşturma başlattı.

Hollanda'da hükümet, salgın tedbirleri kapsamında ülkedeki bütün vizon çiftliklerinin gelecek yıl kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.



Brezilya'da Rio de Janeiro Eyalet Valisi Wilson Witzel, salgınla mücadele kapsamında tıbbi malzeme ve sağlık hizmeti alımında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Brezilya Yüksek Adalet Divanı tarafından geçici olarak görevinden alındı.

Endonezya Sağlık Bakanlığı, 3 bin 308 yeni vakayla "salgında şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını" açıkladı. Toplam vaka sayısının 169 bin 195’e yükseldiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 261’e, iyileşenlerin sayısı da 122 bin 802’ye çıktı.

İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Celtic'te forma giyen Boli Bolingoli'ye karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 maç men cezası verildi.

Kazakistan'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı, resmi olarak Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) klinik denemeler listesine alındı.



Azerbaycan'da Bakanlar Kurulu kararıyla karantina rejimi 30 Eylül'e kadar uzatıldı. Karara göre, Bakü ve Sumgayıt kentleri ile Abşeron ilinde hafta sonları toplu taşıma araçları çalışmayacak. Yeni kararla müze ve sergi salonlarının açılmasına izin verilirken ülkenin kara ve hava sınırları ise eylül sonuna kadar kapalı olacak.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorica Dumbraveanu, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Kovid-19’a yakalandığını duyurdu.