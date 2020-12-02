DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 64 milyon 526 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 493 bini aşarken iyileşenlerin sayısı da 44 milyon 736 bine yaklaştı.

Vaka sayısı ABD'de 14 milyon 144 bini, Hindistan'da 9 milyon 531 bini, Brezilya'da 6 milyon 396 bini ve Rusya'da 2 milyon 347 bini aştı.

ABD’nin Florida, vaka sayısında Teksas ve Kaliforniya’dan sonra ülkede 1 milyonu geçen 3'üncü eyalet olurken ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), salgına karşı tavsiye edilen karantina süresini 14 günden 7 ila 10 güne düşürdü.

Almanya’da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 487 kişinin hayatını kaybetmesiyle "salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı" kayıtlara geçerken Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa Birliği (AB) dayanışması çerçevesinde üye ülkelerin Kovid-19 aşısına aynı anda erişeceğini bildirdi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de ise salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlere karşı çıkanlar, medya kuruluşlarını protesto etti.

- İngiltere, Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi

İngiltere, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi.

Bu bağlamda aşının kullanımında, "öncelikli olacakların" listesi de yayımlandı. Buna göre, aşılamanın öncelikli yapılacağı gruplar şu şekilde sıralandı:

"Bakım evinde kalanlar ve bakıcıları, 80 yaş üstündekiler ile sağlık çalışanları, 75 yaş üstündekiler, 70 yaş üstündekiler ve klinik olarak savunmasız olanlar, 65 yaş üstündekiler, 16-64 yaş arasında 'ölüm riskini' barındıran hastalıklara sahip olanlar, 60 yaş üstündekiler, 55 yaş üstündekiler ve 50 yaş üstündekiler."

Polonya'da Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 1 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 38 milyon nüfuslu ülkede son 24 saatte 13 bin 885 vaka görülürken toplam vaka sayısı 1 milyon 13 bin 747'ye ulaştı.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) araştırması, salgının Avro Bölgesi’nde alışverişte nakitsiz ödemeye ivme kazandırdığını ortaya koydu.

- Ukraynalıların yarısından fazlası Kovid-19 aşısı olmaya hazır

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'nın Teknik Direktörü Cesare Prandelli'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Avusturya’da hükümet, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, yaklaşık 2 haftadır uygulanan sıkı önlemlerin bazılarının 7 Aralık’tan itibaren kaldırılmasını kararlaştırdı.

Başbakan Sebastian Kurz, pazartesiden itibaren iş yerleri, hizmet sektörü, müze ve kütüphanelerin maske kullanımı, mesafe ve hijyen kurallarına uymak koşuluyla yeniden açılacağını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 3-4 Aralık'ta dünya liderlerinin sanal olarak katılacağı Kovid-19 salgını, salgınla mücadele, aşı ve sosyoekonomik iyileşmenin ele alınacağı bir zirve düzenleyecek.

Ukraynalıların yüzde 55'i, ücretsiz olması halinde Kovid-19 aşısı olmaya hazır.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19'a karşı "toplu aşılamanın" gelecek hafta başlatılması talimatını verdi.