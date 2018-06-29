Ayakkabı sektörünün önemli firmalarını Bursa’da bir araya getiren Deri Ürünleri Fuarı-DERİX 2018 açıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ile Network Fuarcılık iş birliğiyle hazırlanan fuarın açılışına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, burada yaptığı konuşmada, ayakkabı sektörünün önemli temsilcilerini buluşturan etkinliğin, kentin fuarcılık tarihine de önemli bir imza attığını belirtti.