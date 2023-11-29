Derince Belediye Başkanı’ndan Akit’e ziyaret

ALİ KANTARCI

Akit Medya Grubu, Küçükçekmece’deki genel merkez binasında önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kocaeli’nin güzide ilçesi ve AK Parti belediyeciliğinin örnek ilçelerinden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Akit’i ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Ziyarette Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu ve Reklam Müdürümüz Enes Kaçmaz da hazır bulundu. Gündeme dair fikir alışverişinin gerçekleştiği ziyarette Aygün, Derince’ye kazandırdıkları hakkında bilgiler verdi.

İkiyüzlü dünya

Başkan Aygün, ziyaretin ardından Akit TV’de canlı yayın konuğu olarak Derince ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. 7 Ekim’den beri Siyonist İsrail’in Gazze’de katliam yaparak katlettiği Müslümanlar için üzgün olduğunu belirten Başkan, şunları dile getirdi: “Dünya her gün Ortadoğu’nun çıbanbaşı Siyonizm’in merkezi olan İsrail’in Gazze’ye yaptığı insanlık dışı saldırılarla Müslümanların katledilmesine şahit oluyor ve buna sessiz kalıyor. Maalesef sözde insan haklarını ve demokrasiyi savunan batının iki yüzünü bugün bir kez daha görüyoruz. Oysa bunların ikiyüzlü olduklarını ecdadımız yüz yıl önce söylemişti. İsrail’in saldırılarına sessiz kalmamak için dünyanın sayılı ekonomik güçlerinden olmak gerekiyor. Ülkemiz imkânı dahilde sesini çıkarıyor. Siyasetçisiyle vatandaşıyla birlikte bu İsrail zulmünü kınıyoruz. İsrail gibi ülkelerin katliamları durdurması için ne yapmamız lazım? İsrail’in arkasında duran ABD’nin silah gücüne eriştiğimiz zaman işgallerin biteceğini bilmemiz gerekiyor.”

Fazlasını yaptık

Seçim kampanyası sürecinde 41 proje ile yola çıktıklarını belirten Aygün, bu projelerin tamamının hayata geçirdiklerini ve proje sayısını 50’ye çıkardıklarını söyledi. Çocukların ve gençlerin talebi doğrultusunda mahallelere yeni spor alanları da kazandırdıklarını belirten Başkan Aygün, “Bu anlayışla 18 ayrı bölgeye yeni spor tesisi inşa ettik. Spor ve eğitimi bünyesinde barındıran tesislerimiz çocuklarımız ve gençlerimiz için çok önemli bir kazanım oldu” dedi.

Çiftçi dostu belediye

Gıda, tarım ve hayvancılık noktasında çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Aygün, sözlerini şöyle tamamladı: “Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesislerimiz bünyesinde Mısır Kurutma Ünitesi, Süt Pastörizasyon Ünitesi, Yem Karma Ünitesi ve Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Ünitesi’ni barındırıyor. Yine hazırladığımız Taşköprü Süt markamız ile Derinceli vatandaşlarımızın sütlerini işleyerek satışa sunduk.”

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