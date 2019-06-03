Derin Tarih dergisinden Mısıroğlu’na özel sayı

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86 yıllık ahir ömrünü İslâm dâvâsına adayan ve kültür alemine 61 değerli eser bırakarak Hakk’a yürüyen Kadir Mısıroğlu’nun her yönüyle kaleme alındığı Derin Tarih dergisinin 87’nci sayısı okurlarıyla buluştu. Derginin Haziran 2019 tarihli nüshası “Son Osmanlı Göçtü – Yakın tarihin tabularına meydan okuyan adam” başlığıyla yayınlandı. Derin Tarih’in özel sayısında Mustafa Armağan, Ekrem Buğra Ekinci, Fatih Can, Ekrem Demirli, Abdülaziz Aygün, Samet Tınas, Mısıroğlu’nun yeğeni Ömer Faruk Lermioğlu, kızı Mehlika Mısıroğlu ve hanımı Aynur Mısıroğlu ile pek çok öğrencisi Üstad’ın fikir dünyasına ve tarih tasavvuruna ilişkin yazılar kaleme aldı. Dergi ile birlikte Kadir Mısıroğlu ve davasıyla özdeşleşen Sebil dergisinin 2 Ocak 1976 tarihli ilk sayısının tıpkıbasımı da okurlara hediye ediliyor.

Tarihçi Mustafa Armağan liderliğinde çıkan derginin tamamı Üstad Kadir Mısıroğlu’na ayrıldı. Derin Tarih’in merhum Mısıroğlu’na ilişkin özel sayısı 17 TL’den satışa sunuldu.