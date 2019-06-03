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Derin Tarih dergisinden Mısıroğlu’na özel sayı

Ömrünü İslâm'a adayan Üstad Kadir Mısıroğlu'nun kaleme alındığı Derin Tarih dergisinin 87’nci sayısı okurlarıyla buluştu.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:47
Derin Tarih dergisinden Mısıroğlu’na özel sayı

 Haber Merkezi 

86 yıllık ahir ömrünü İslâm dâvâsına adayan ve kültür alemine 61 değerli eser bırakarak Hakk’a yürüyen Kadir Mısıroğlu’nun her yönüyle kaleme alındığı Derin Tarih dergisinin 87’nci sayısı okurlarıyla buluştu. Derginin Haziran 2019 tarihli nüshası “Son Osmanlı Göçtü – Yakın tarihin tabularına meydan okuyan adam” başlığıyla yayınlandı. Derin Tarih’in özel sayısında Mustafa Armağan, Ekrem Buğra Ekinci, Fatih Can, Ekrem Demirli, Abdülaziz Aygün, Samet Tınas, Mısıroğlu’nun yeğeni Ömer Faruk Lermioğlu, kızı Mehlika Mısıroğlu ve hanımı Aynur Mısıroğlu ile pek çok öğrencisi Üstad’ın fikir dünyasına ve tarih tasavvuruna ilişkin yazılar kaleme aldı. Dergi ile birlikte Kadir Mısıroğlu ve davasıyla özdeşleşen Sebil dergisinin 2 Ocak 1976 tarihli ilk sayısının tıpkıbasımı da okurlara hediye ediliyor.

Tarihçi Mustafa Armağan liderliğinde çıkan derginin tamamı Üstad Kadir Mısıroğlu’na ayrıldı. Derin Tarih’in merhum Mısıroğlu’na ilişkin özel sayısı 17 TL’den satışa sunuldu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:47
  1. İslâm dâvâsı
  2. Kadir Mısıroğlu
  3. Derin Tarih
  4. Mustafa Armağan
  5. Ekrem Buğra Ekinci
  6. Fatih Can
  7. Ekrem Demirli
  8. Abdülaziz Aygün
  9. Samet Tınas
  10. Mısıroğlu’nun yeğeni Ömer Faruk Lermioğlu
  11. Mehlika Mısıroğlu
  12. Aynur Mısıroğlu
  13. Sebil dergisi
  14. Tarihçi Mustafa Armağan
  15. Üstad Kadir Mısıroğlu

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