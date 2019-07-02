Derin örgütün tüm sanıklarına beraat

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FETÖ’cülerin sulandırmasıyla bağlamından koparılan Ergenekon davasında 12 yıl sonra karar çıktı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki onuncu duruşmanın öğleden sonraki oturumunda karar açıklandı. Mahkeme heyeti, daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanıklı davada, “Ergenekon örgütü” adı altında bir örgüt olmadığı için, “örgüt kurmak, yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık” suçlarından açılan tüm davalar yönünden sanıkların tümünün beraatine karar verdi.

Arslan’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Tutuklu sanıklardan Alparslan Arslan, Erhan Timuroğlu, İsmail Sağır ve Osman Yıldırım’a yöneltilen bütün suçlarının, cezası en yüksek olan “Anayasayı ihlal” suçu kapsamında değerlendirildiğini belirten heyet, bu sanıklardan Alparslan Arslan’ın ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklar Timuroğlu, Sağır ve Yıldırım’ın ise, müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.