Derin dondurucuda etin ömrü ne kadardır? Kurban bayramında yapılan hazırlıkların telaşı ayrı oluyor. Özellikle eti kesme ve saklama kısmında evin her üyesine büyük işler düşüyor. İlk günden kesilip dondurucuya atılan etin tadı ve kıvamı güzel olmadığından, kasapların uyarısı, eti bir süre bekletmekten yana oluyor. Peki ama iyice dinlendirilen, bazıları dilimlenen bazı kısmı pişirilen, kıyma veya kavurma yapılan etler buzlukta ne kadar muhafaza edilir? Dondurucuya giren et ne kadar donmuş vaziyette kalır? Derin dondurucudaki etin ömrü kaç ay veya kaç yıldır? Et, kıyma, sucuk, sakatat pişmemiş et veya pişmiş et buzlukta kaç zaman bekletilebilir? Buzlukta et kaç yıl boyunca saklanır? İşte merak edilen ve tarafımıza yöneltilen bu soruların yanıtları...