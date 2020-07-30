Derin dondurucuda etin ömrü ne kadardır?

Kırmızı et çeşitlerinin buzdolabı yerine derin dondurucuda saklamasıyla oluşacak gün farkı aşağıdaki örneklerde görülebilir:

Kuşbaşı et ve biftek buzdolabında 3-4 gün saklanabilirken derin dondurucuda 6-12 ay taze kalabilir.

Kıyma, köfte ve sakatat buzdolabında 1-2 gün saklanabilirken derin dondurucuda 3-4 ay taze kalabilir.

Pişmiş et ve et yemekleri buzdolabında 3-4 gün saklanabilirken derin dondurucuda 2-3 ay taze kalabilir.

Et suyu ve et suyuna yapılan çorbalar buzdolabında 1-2 gün saklanabilirken derin dondurucuda 2-3 ay taze kalabilir.

Sosis ve salam gibi şarküteri ürünleri paketleri açıldıktan sonra buzdolabında en fazla 4-5 gün, füme etler 1 hafta saklanabilirken derin dondurucuda bu süre salamlar için 1-2 ay, füme etlerde 9-12 aydır.

Kurban eti nasıl kavrulur?

Kavurma et pişirmede kolay bir usuldür. Aynı zamanda eti muhafaza etme yöntemidir. Kavurma yaparken hayvansal yağlar kullanılabilir. Ancak illa da kuyruk yağı kullanmak şart değil, iç yağ ya da tereyağı da kullanılabilir. Kavurma hayvansal yağ ile yapılacaksa ilk önce yağ tencereye alınır ve kısık ateşte pişirilir. Eriyen yağ süzülür ve yağdan akan tanecikler ayıklanır. Sonrasında ise kuşbaşı doğranan etler yağa ekleyip, sotelenir. Kısık ateşte en az 2-3 saat pişirerek, lezzetli bir kavurma elde edebiliriz. Kavurmanın lif lif olması için ise et piştikten sonra kaşıkla yavaşça ezilir. Kavurmanın yüzde 50’si et, yüzde 50’si ise yağ olmalı. Çünkü kavurma aynı zamanda eti saklama yöntemi olduğu için kavanoza alınan kavurmanın yarısı yağ olduğunda kavanozda hava kabarcıkları oluşmaz. Ayrıca etler kavanoza alınırken kaşıkla bastırılmalı ve dolan kavanozun en üstüne yağ gezdirilmeli. Böylece etin hava alması önlenir ve herhangi bir bakteriyel bozulmanın da önüne geçilmiş olur.