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Derin dondurucu neden kokar? Temizliği nasıl yapılır?

Derin dondurucunuzun içi zaman zaman aşırı derecede rahatsız edecek şekilde kokabilir. Bunun pek çok sebebi mevcuttur.

28 Nisan 2018 Cumartesi 12:44
Derin dondurucu neden kokar? Temizliği nasıl yapılır?

1-PAKETLEME

Derin dondurucunuzda sakladığınız yiyecekleri buzdolabı poşetine koyarken ağzını sıkıca bağlamadıysanız içerisindeki maddeler koku vermeye başlar. Buz ise bu kokuyu barındırır ve derin dondurucuda kalıcı bir kokuya sebep olur. Delik buzdolabı poşetleri de aynı şekilde kokuya sebep olurlar. Sadece plastik kaplarla derin dondurucuya konulan yiecekler de aşırı derece koku yapar.

Özellikle haşlanarak plastik kaba konulup derin dondurucuda saklanan sebzeler ve dondurmalar bu şekilde kokuya sebep olabilirler. Paketleme sorunundan dolayı derin dondurucunuzda koku oluşması muhtemeldir. Bunu önleme için buzdolabı poşetlerini önlem amaçlı iki kat sarıp, plastik kapları ise ayrıca bir buzdolabı poşeti içerisine yerleştirerek derin dondurucunuzda muhafaza edebilirsiniz.

2-YOĞUN KULLANIM

Derin dondurucuyu çok sık kullananlar sürekli bir kokuya maruz kalırlar. İçi hiç boşalmayan, sürekli dolu olarak çalışan derin dondurucu bir süre sonra koku vermeye başlar.

3-ESKİME

Derin dondurucunun uzun yıllar kullanımı da kokuya sebep olur. Yıllar boyu fişi hiç çekilmeden kullanılan derin dondurucuların buzlanmasında problem oluşabilir. Eskiyen ve sürekli çalışır halde olan derin dondurucular zamanla gerektiği gibi donduramazlar. Donmayan sebze ve meyveler de küçük bir alanda sürekli bir arada ve birbirleriyle temas halinde oldukları için çok rahatsız edici bir koku salgılarlar. Bunun için yıllardır kullanılan derin dondurucların fişlerini arada bir çekip dinlendirmek gerekir. Bu dinlendirme süresi fazla uzun olmamalı; donan yiyeceklerin çözülmesine sebep olmamalıdır.

4-TEMİZLİK

Kışlık ve yazlık olarak hazırlayıp sakladığınız yiyecekleriniz her ne kadar sağlam paketlenmiş olsa da koku oluşabilir. Derin dondurucunuzun yeni alınmış olması da bu kokuyu zaman zaman engelleyemez. Bunun sebebi; derin dondurucunun temizliğidir. Temizliğine dikkat edilmeyen derin dondurucular mutlaka koku salgılarlar.

Özellikle dondurucunun iç kısmını kaplayan ince ibr buz tabakası kokuya sebep olur. Bu tabakanın kokuya sebep olmasını engellemek için derin dondurucunun rutin olarak temizliği yapılmalıdır. Derin dondurucundaki yiyecekler azaldıkça fişini çekip bir süre dinlendirmeli, iç kısmındaki buz tabakası biraz yumuşayınca alınarak temizlenmelidir. 

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 12:44
  1. derin dondurucu
  2. dondurucu
  3. buz dolabı
  4. yaşam
  5. temizlik

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