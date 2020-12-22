Cildinizde meydana gelen tahriş ve yaraları iyileştirmek için en acısız ve en kolay yöntemlere ihtiyaç duyarsınız. Koşuşturmalar içinde geçen günler içinde elinizde ya da kolunuzda bazen topuklarınızda dahi tahrişler meydana gelebilir. Peki, su toplaması nasıl geçer?

Deride su toplaması nasıl geçer?

Gazlı Bezle Temizleyin

Su toplaması nasıl geçer ayak ve ellere müdahale yapılmalı mıdır diyenlere gazlı bezle temizlik öneriliyor.

Eğer gün içinde dışarı çıkmak zorundaysanız ve ayakkabı giymek zorundaysanız su toplayan yeri gazlı bezle kapatarak ayakkabı giyebilirsiniz.

Terlik giyecekseniz yine tahrişe neden olmamak için hasar gören dokuyu gazlı bezle kapatın.

Bu gazlı bezi eve geldiğinizde atın ve ayağınızı havalandırın.

Aleovera

Sayısız yararı olan aloe vera bitkisi yine karşımıza çıkıyor. Su toplaması, genellikle yağmur, güneş gibi dış etmenler ya da bazı ayakkabılar ve ekipmanlar gibi malzemelerle uğraşan sporcular için sıkıntı olabilir. İşte sizin için çözüm:

Bir aloe vera bitkisinin yaprağını uzunlamasına kesin ve içini açın.

Aleo vera bitkisinin jelini etkilenen bölgeye sürün.

Değişikliği anında fark edeceksiniz.

Vazelinle Yumuşatın

Su toplaması nasıl geçer el için neler yapılır diyorsanız evde mutlaka vazelin bulundurun.

Vazelin su toplayan dokunun hızla onarılmasına yardım eder.

Ayaklarda oluşan su toplaması için de vazelin kullanmanız önerilir.

Vazelin sürdüğünüz doku yumuşar ve yüzeylere temas ederken acı hissi oluşmaz.