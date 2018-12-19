Deri mobilya, özen ve bakım ister



Deri, mobilyada estetik ve şık olduğu için tercih edilen bir malzeme. Ancak deri kullanılan mobilyaları seçerken bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken ilk şey derinin elastik bir yapıya sahip olması. Kullanılmaya başlandıktan sonra hafif bir bollaşma yapabilir, bu gayet normal..

Gerçek deride bere, damar ve kırışıklık mümkündür. Bunlar da derinin doğallığından ileri gelir ve deri hatası olarak görülemez. Aslında en değerli deri “analin” diye adlandırılan doğal sığır derisidir.

Döşemelik derinin delik ve yırtık olmaması ve yumuşak olması en makbul olandır.

Süet mobilya isterseniz, dana veya oğlak derisinden üretilen kadifemsi derileri seçin. Bu tür mobilya çok dikkat ve emek ister. Sıvı içecekleri çocuklarınızın eline vermeyecek ve daha bir çok leke risk için önlem alacaksınız. Deri aslında temizliği çok kolay bir malzeme. Kumaşa göre çok daha hijyenik bir doku. Deri koltuktaki lekeler, ılık nemli bir bezle silinerek çıkarılabilir.

Derinin üzerine kolonya gibi alkol ihtiva eden bir madde ya da portakal suyu gibi bir sıvı döküldüğünde ‘hemen’ temizlenmesi gerekir. Mümkünse beyaz, yumuşak ve temiz bir bez kullanın.

Evde kediniz varsa deri mobilyanızdan uzak tutmalısınız. Kediler tırnaklarıyla deriye kalıcı çok kötü zararlar verir.

Deri koltuğunuzun tozunu, elektrik süpürgesi gibi araçlarla almaya çalışmak da deriye zarar verir. Koltuğunuzun tozunu nemli bir bezle almanız, derinin temizliği için yeterli olacaktır.

Deterjan, aseton, sabun gibi kimyasal maddeleri deri mobilyanızdan uzak tutmalısınız. Kimyasal maddeler, derinin doğal yapısına aykırı olduğu için deriye zarar verir.

Deri mobilyanızı ısıdan korumanız gerekir. Doğrudan güneş ışığı da derinin solmasına sebep olur. Mobilyanızı kaloriferden en az 30 santim uzağa yerleştirmelisiniz.