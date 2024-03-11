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Kıssadan Hisse “Derhal o yüzüğü sat”
Kıssadan Hisse

“Derhal o yüzüğü sat”

Yeniakit Publisher
2024-03-11 10:11:00 - 2024-03-11 10:16:45
"Derhal o yüzüğü sat"

İslam halifesi Ömer bin Abdülaziz’in, oğluna yazdığı ibret dolu mektup…

İslam tarihinde, dört Raşit halifeden sonra, Emevi dönemi halifelerinden biri olan ve İslam alimlerince beşinci Raşit halife olarak kabul edilen Ömer bin Abdülaziz, bir gün oğlunun 1000 dirheme yüzük satın aldığını haber alınca ona şöyle yazar:

Oğlum, senin 1000 dirheme bir yüzük satın aldığını duydum. Şimdi derhal o yüzüğü sat ve onun parasıyla bin fakiri doyur. Sonra kendine bir dirheme demir bir yüzük ala ve üzerine; “Allah kendi cirmini ve değerini bilen adama rahmet eylesin” ibaresini yazdır.

(Yeni Akit Gazetesi’nde Nahit Top editörlüğünde hazırlanan Ramazan Özel Sayfası’ndan…)

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