Dergilik’ten bol GB’li bilgi yarışması
Turkcell’in dijital yayıncılık platformu Dergilik, kullanıcılarına hem eğlenecekleri hem de GB ödülü kazanacakları bir bilgi yarışması düzenliyor.
Kullanıcıların genel kültür bilgisini ölçen yarışmada en hızlı 100 Turkcell’liye hediyeler veriliyor. Söz konusu yarışmanın ilk ayağında en çok puan toplayıp ilk 10’a giren Turkcell abonelerine 5’er GB, ilk 10 ila 100 arasına giren Turkcell abonelerine ise 2’şer GB internet paketi hediye edilecek. Belirlenen oynama limitinin 150 olduğu 10 soruluk yarışmada, hakkı dolan kullanıcılar yeni oyun başlatamayacak. “Yaz Güneşi” adı verilen yarışma 23 Temmuz Perşembe günü saat 12.00’de sona erecek.