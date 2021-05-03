Dergilik ‘tam kapanma’da kazandırmaya devam ediyor

Binlerce dergi ve gazete içeriği sunan platform, yeni bir kampanya başlatıyor. 5 Mayıs’ta start verilecek ‘Dergilik Kullan Kazan’ kampanyası çerçevesinde 10 makale okuyanlara ve 10 podcast dinleyenlere 1 GB internet hediye edilecek. Tam kapanma döneminin ardından da hediye ikiye katlanacak. Haziran ayı boyunca Dergilik üzerinden 20 makale okuyanlara ve 20 podcast dinleyenlere 2 GB internet armağan edilecek. Dergilik, her sabah ve her akşam haber içeriklerini kullanıcılarına iletiyor.