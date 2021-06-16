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Teknoloji Dergilik kullanıcıları haziranda da kazanacak
Teknoloji

Dergilik kullanıcıları haziranda da kazanacak

Dergilik, haziran ayında da okuyucularına kazandırmayı sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 08:55:00 -
Dergilik kullanıcıları haziranda da kazanacak

Verilen bilgiye göre, uygulama mayıs ayında başlattığı hediye GB kampanyasını bu ay ikiye katladı. Haziran ayında uygulama üzerinden 20 makale okuyan ve 20’şer adet makale ile podcast dinleyen kullanıcılara 2 GB internet hediye edilecek. Toplamda 60 aksiyonu tamamlayan kullanıcılar hatlarına tanımlanan 2 GB internet hediyesini 6 saat içinde Dergilik uygulaması dahil her türlü internet ihtiyacı için kullanabilecek. Açıklamada yer alan bilgiye göre, hizmete sunulduğu günden beri Dergilik üzerinden toplamda 5,3 milyon makale dinlenirken son üç ayda dinlenen podcast sayısı 2 milyona ulaştı. Yenilikçi özelliklerle kendini geliştirilmeye devam edilen Dergilik, son dönemin popüler dijital medya ürünlerinden podcast’i özellikleri arasına ekledi. Dergilik’in geçen yıl başlattığı “Sesli Makale” özelliği de büyük ilgi görüyor

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