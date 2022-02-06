Dergi ve haber bülteni basım hizmeti alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre BİZİZMİR DERGİSİ VE HABER BÜLTENİ BASIMI HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 25.02.2022 tarih ve saat 14:30’da Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No: 9/1 Kültürpark Fuar Alanı Hol 1/B 35250 Konak/İZMİR’de yapılacak. İşe 07.03.2022 tarihinde başlanacak ve 31.12.2022 tarihinde bitirilecek.

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