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Aktüel Dereli'de yıkılan köprü havadan görüntülendi
Aktüel

Dereli'de yıkılan köprü havadan görüntülendi

Dereli ilçesindeki Akkaya Deresi üzerinde bulunan ve selden dolayı yıkılan köprüde çalışmalar sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-23 20:09:34 -
Dereli'de yıkılan köprü havadan görüntülendi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesindeki Akkaya Deresi üzerinde bulunan ve sel nedeniyle yıkılan köprüde çalışmalar devam ediyor.

İlçede dün gece şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde, Dereli ilçesini Sivas'a bağlayan köprü yıkıldı.

Köprünün kapadığı su yolunun yeniden açılması için iş makineleri çalışma başlattı.

Gün boyunca süren çalışmalarda yıkılan köprü nedeniyle biriken moloz ve kumun kaldırılması için yoğun çaba harcanıyor.

Çalışmaları izleyen bazı vatandaşlar ise köprünün yıkılmasıyla birlikte derede set oluştuğunu belirterek, sel sularının ilçeye girmesiyle büyük korku yaşadıklarını ifade etti.

Öte yandan köprüde yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

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