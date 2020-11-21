  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dereköy Gümrük Kapısı'nda kaçak cep telefonu ele geçirildi
Ekonomi

Dereköy Gümrük Kapısı'nda kaçak cep telefonu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-21 14:07:20 -
Dereköy Gümrük Kapısı'nda kaçak cep telefonu ele geçirildi

ANKARA (AA) - Dereköy Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 1117 kaçak cep telefonuna el konuldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı şüpheli bir minibüsü X-ray taramasına yönlendirdi.

Tabanındaki bazı bölgelerde şüpheli yoğunluğa rastlanan minibüste arama yapıldı.

Aracın, sürücü ile ön ve arka yolcu koltuklarının altı ve bagaj tabanı açıldı. Burada oluşturulan gizli bölmelerde son teknoloji ürünü cep telefonları bulunduğu saptandı.

Dört gizli bölmedeki 1117 cep telefonuna el konuldu. Cep telefonları ve bunlara ait şarj cihazları ile kılıfların piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirlendi.

Kaçakçılıkla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Metiner'den olay sözler: Bu ismin Reis'e sadakati sahtedir
Siyaset

Mehmet Metiner'den olay sözler: Bu ismin Reis'e sadakati sahtedir

AK Partili eski vekil Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın ABD'de başkan seçilen Joe Biden'a yöneli..
Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Kaybettik
Dünya

Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Kaybettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Asım Cenani'nin vefat ettiğini duyurdu.

Almanya'dan çarpıcı Türkiye itirafı: Avrupa baş edemez
Gündem

Almanya'dan çarpıcı Türkiye itirafı: Avrupa baş edemez

Almanya merkezli Tagesschau sitesinde yayımlanan analiz yazısında Türk SİHA'larından övgüyle bahsedildi. Karabağ cephesinde Türkiye tarafınd..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay