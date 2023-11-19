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Yerel Dere yatağı tersine aktı mahalleli korku dolu anları anlattı: Sabaha kadar Allah'a yalvardık
Yerel

Dere yatağı tersine aktı mahalleli korku dolu anları anlattı: Sabaha kadar Allah'a yalvardık

Yeniakit Publisher
2023-11-19 17:54:00 - 2023-11-19 17:54:42

Adana’nın Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeni ile dere yatağı yağışla birlikte yön değiştirip ters aktı. Korku dolu anları aktaran mahalleli, "Sabaha kadar Allah’a yalvardık. Sabah ezanla birlikte yağış dindi. Gecede görmedik hiçbir şey elektrik de yoktu. Sabah aracımız sulara gömülmüştü." dedi.

Kozan’ın Mahyalar mahallesinde meydana gelen şiddetli sağanak ve fırtınada mahalle sakinleri dün gece yaşadıkları şiddetli fırtına ve yağışı büyük korku yaşadıklarını ifade ederek aktardı.

Dere yatağının tersine akması ile büyük bir korku yaşadıklarını ve yağmurun şiddetini aktaran Bahri Özkan “Bugün gece korkudan sabaha kadar uyuyamadık. Akşam misafirlikten geldik. Uyuyamadık. Arabamızı sürükledi. Sabaha kadar Allah’a yalvardık. Sabah ezanla birlikte yağış dindi. Gecede görmedik hiçbir şey elektrik de yoktu. Sabah aracımız sulara gömülmüştü. Evimin duvarına kadar sel suları taşları getirmiş” dedi.

Mahyalar mahallesinden aza İsa Aktaş, "Dün gece taşkın oldu su yön değiştirdi, dere taştı. 4 eve kadar taşkın suları indi. Burada set örülmesi gerek. Büyük bir korku yaşadık. Belediye başkanına teşekkür ederiz hemen yanımızda oldu” dedi.

'Arabam 30 metre sürüklemiş'

Aracı zarar gören Fatih Özkan akşam başlayan yağışın çok şiddetli olduğunu kaydederek “Dere taştı, yollarımız evlerin yanına kadar geldi. Baktım arabam yerinde yok. Sabaha karşı yağmur dinince aracı 30 metre sürüklemiş taşların içine gömmüş. Hepimize geçmiş olsun” diye konuştu.

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