Dere taşması nedeniyle tek taraflı ulaşıma kapanan Söke-Milas kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde Yenidoğan Deresi'nin taşması sonucu tek taraflı ulaşıma kapanan Söke-Milas kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.
İlçede dün, gün boyu etkisini sürdüren sağanak dolayısıyla Yenidoğan Deresi taştı.
Derenin taşmasıyla yol, Milas yönüne ulaşıma kapandı. Sürücüler, Güllübahçe Mahallesi'ndeki alternatif yola yönlendirildi.
DSİ ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yol, yeniden ulaşıma açıldı.