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Aktüel Dere taşması nedeniyle tek taraflı ulaşıma kapanan Söke-Milas kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Aktüel

Dere taşması nedeniyle tek taraflı ulaşıma kapanan Söke-Milas kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 01:46:36 -
Dere taşması nedeniyle tek taraflı ulaşıma kapanan Söke-Milas kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde Yenidoğan Deresi'nin taşması sonucu tek taraflı ulaşıma kapanan Söke-Milas kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

İlçede dün, gün boyu etkisini sürdüren sağanak dolayısıyla Yenidoğan Deresi taştı.

Derenin taşmasıyla yol, Milas yönüne ulaşıma kapandı. Sürücüler, Güllübahçe Mahallesi'ndeki alternatif yola yönlendirildi.

DSİ ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yol, yeniden ulaşıma açıldı.

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