  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Derby County forması giyen Andre Wisdom'a bıçaklı saldırı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 12:38:58 -
Derby County forması giyen Andre Wisdom'a bıçaklı saldırı

LONDRA (AA) - İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'de forma giyen Andre Wisdom, Liverpool kentinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Derby County Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu Wisdom'un, pazar günü bir akraba ziyareti dönüşünde bıçaklı saldırıya uğradığı kaydedildi.

Wisdom'un saldırının ardından hastaneye kaldırıldığı ve tedavisine devam edildiği bildirildi.

Merseyside polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.

İngiliz futbolcu Wisdom, 2012 yılında Liverpool takımında forma giymişti.

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı