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Derbiyi 5-0 kazanan Celtic, şampiyon oldu

İskoç Ligi'nin 35. haftasında konuk ettiği Glasgow Rangers'ı 5-0 yenen Celtic, şampiyonluğunu ilan etti.

29 Nisan 2018 Pazar 16:12
Derbiyi 5-0 kazanan Celtic, şampiyon oldu

İskoçya Ligi'nde Şampiyonluk Grubu'nda 35. hafta mücadelesinde Celtic ile Rangers kozlarını paylaştı.

Celtic Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi Celtic 5-0'lık skorla kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Lige ambargo koyan Celtic, ezeli rakibine acımazken golleri 14. ve 41. dakikalarda Odsonne Edouard, 45'te Forrest, 47'de Rogic, 53'te, McGregor kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından puanını 78'e yükselten Celtic bitime 3 hafta kala fişi çekeren ligde üst üste 7. kez şampiyon oldu. Rangers ise 65 puanda kaldı.

Celtic, İskoçya'da toplam şampiyonluk sayısını ise 47 yaptı.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 16:12
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