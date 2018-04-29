Derbinin ilk 11'leri belli oldu!
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.29 Nisan 2018 Pazar 18:07
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ
STAT: Türk Telekom Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: beIN SPORTS
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis.
TEKNİK DİREKTÖR:Fatih Terim
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo.
TEKNİK DİREKTÖR:Şenol Güneş
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