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Spor Derbinin ilk 11’leri belli oldu
Spor

Derbinin ilk 11’leri belli oldu

Süper ligin 23. Haftasında Galatasaray-Trabzonspor ile karşılaşacak işte derbinin ilk 11 leri

Yeniakit Publisher
2023-02-05 18:24:00 -
Derbinin ilk 11’leri belli oldu

Süper ligin 23.haftasında Galatasaray-Trabzonspor ile karşılaşacak derbi Nef stadyumunda oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek işte ilk 11 ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Vitor Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Lahtimi, Maxi Gomez

Galatasaray yedekleri:Okan,Midtsjö, Yunus, Gomis, Berkan, Kaan Ayhan,Rashica, Emin,Mata,Kazımcan

Trabzonspor yedekleri:Taha,Bartra,Hüseyin,Umut,Naci,Gbamin,Bardhi,Doğucan,Yusuf,Arif

         
         
         
         
     
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