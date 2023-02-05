Derbinin ilk 11’leri belli oldu
Süper ligin 23. Haftasında Galatasaray-Trabzonspor ile karşılaşacak işte derbinin ilk 11 leri
Süper ligin 23.haftasında Galatasaray-Trabzonspor ile karşılaşacak derbi Nef stadyumunda oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek işte ilk 11 ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Vitor Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Lahtimi, Maxi Gomez
Galatasaray yedekleri:Okan,Midtsjö, Yunus, Gomis, Berkan, Kaan Ayhan,Rashica, Emin,Mata,Kazımcan
Trabzonspor yedekleri:Taha,Bartra,Hüseyin,Umut,Naci,Gbamin,Bardhi,Doğucan,Yusuf,Arif