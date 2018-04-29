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Derbide rekor kırıldı!

Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan kritik derbide 50 bin 304 biletli izleyiciyle sezon rekoru kırıldı.

29 Nisan 2018 Pazar 22:12
Derbide rekor kırıldı!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, derbiyi 50 bin 304 biletli futbolseverin takip ettiği ve bu rakamın sezon rekoru olduğu belirtildi.

4. EN YÜKSEK SAYI

Derbi müsabakasındaki seyirci sayısı, Türk Telekom Stadı'nın 4. en yüksek seyirci sayısı olarak da kayıtlara geçti.

STAD REKORU FENERBAHÇE MAÇINDA

Fenerbahçe ile 2011-2012 sezonunda oynanan maçtaki 51 bin 567 taraftar sayısı Türk Telekom Stadı'nın rekoru olurken, bu maçı 50 bin 750 kişiyle 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turundaki Schalke 04 karşılaşması ve 50 bin 463 kişiyle de 2011-2012 sezonundaki Beşiktaş müsabakası takip etti.

 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 22:12
  1. galatasaray
  2. beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Süper Lig

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