Derbide ilginç görüntü: Galatasaray taraftarı Kadıköy'e Kur'an ile gitti

Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar da maça peşpeşe kalkan otobüslerle gitti. Bir taraftarın Kur'an-ı Kerim taşıması da göze çarpan bir detay oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında saat 20.00'de Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk olacak.

Atilla Karaoğlan’ın yöneteceği derbiye VAR hakemi olarak Onur Özürtoprak atandı.

KUR'AN-I KERİM'LE MAÇA GİTTİ

Öte yandan dev derbiye Galatasaray taraftarları da otobüsle gitti. Görüntülerde bir taraftarın Kur'an-ı Kerim taşıdığı da dikkat çekti.

LİDERLİK MAÇI

Derbi öncesi Galatasaray 15 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe 13 puanla ikinci sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN 11'İ

Fenerbahçe, derbi öncesi hazırlıklarını tamamladı. Sarı lacivertliler dev maç için kampa girdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray karşısında Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin ve Dzeko 11'ini tercih etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe gibi Galatasaray da derbi hazırlıklarını tamamladı. Tedavisi devam eden Hakim Ziyech saha çalışmalarına başladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fenerbahçe karşısında Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış ve Osimhen 11'ini tercih etmesi bekleniyor.

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