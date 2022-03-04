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Spor Derbide Hamsik ve Dorukhan oynayabilecek mi? İşte yanıtı...
Spor

Derbide Hamsik ve Dorukhan oynayabilecek mi? İşte yanıtı...

Ligde pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Dorukhan ve Hamsik'in dev maçta oynayıp oynamayacağı belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 10:48:00 -
Derbide Hamsik ve Dorukhan oynayabilecek mi? İşte yanıtı...

Ligde pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Dorukhan ve Hamsik'in dev maçta oynayıp oynamayacağı belli oldu.

Ligde 17 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, 4. sırada yer alan ezeli rakibi Fenerbahçe ile 6 Mart Pazar günü saat 19.00'da İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Hamsik ve Dorukhan oynayacak mı?

Bordo mavili takımda dev maç öncesi en çok merak edilen konu ise sakatlıkları bulunan Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe maçında forma giyip giyemeyeceği.
Hamsik yüzde 100 hazır olmadan oynatılmayacak

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen antrenmanda kalçasından sakatlık yaşayan Dorukhan Toköz'ün ise tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Oyuncu için sağlık kurulunun detaylı bir program hazırladığı ve Fenerbahçe mücadelesine yetişmesinin çok zor olduğu gelen bilgiler arasında…Dorukhan'ın vereceği cevaba göre tedavisinin de uzayabileceği ifade ediliyor.

 

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