Derbide baba üzüldü, oğlu sevindi!
Şampiyonluk mücadelesinin kritik karşılaşmasında lider Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.30 Nisan 2018 Pazartesi 08:15
Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbi mücadelesinde oğul sevindi, baba üzüldü.
Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta profesyonel sözleşme imzaladığı kaleci Boran Güngör, Beşiktaş maçında ilk kez kadroda yer aldı.
Genç eldiven yedek kulübesinde takımının galibiyetine sevinirken, Başakşehir'in kaleci antrenörü olan babası Haluk Güngör ise Galatasaray'ın kazanmasıyla büyük üzüntü yaşadı.
2012'de Başakşehir'den lisansını alan Boran, 6 ay sonra sarı-kırmızıların altyapısına geçmişti.
(Fanatik)
Kaynak: Skorer
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