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Spor Derbide 11'ler belli oldu
Spor

Derbide 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 36. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 18:17:00 -
Derbide 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 36. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan İlkhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

FENERBAHÇE: Altay, Nazım Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Zajc, Rossi, Serdar Dursun

STAT: Vodafone Park
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

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