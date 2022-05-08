Derbide 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 36. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in 36. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan İlkhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi.
FENERBAHÇE: Altay, Nazım Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Zajc, Rossi, Serdar Dursun
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1