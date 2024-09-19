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Spor Derbi öncesi sinirler gerildi! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sert yanıt
Spor

Derbi öncesi sinirler gerildi! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sert yanıt

Yeniakit Publisher
2024-09-19 20:58:00 - 2024-09-19 20:58:37
Derbi öncesi sinirler gerildi! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sert yanıt

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe'den kulübüne yönelik ithamların, derbi maçı etkilemeyi amaçladığını söyledi.

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu hafta oynanacak derbi öncesi sinirler gerilmiş durumda.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, önceki gün yaptığı açıklamada Galatasaray'ı haksız rekabet yaratmak ve mali kuralları ihlal etmekle suçladı. Pekin, kulübün bu iddialarla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok resmi kuruma başvuruda bulunduğunu belirterek, Türk futbolunun adil bir değerlendirmeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Yaşanan bu gelişme sonrası Galatasaray'dan yanıt gecikmedi.

Sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, derbi öncesi rakip kulüpten böyle bir açıklama gelmesini manidar bulduklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Hafta sonu oynayacağımız rakibimizin resmi sitesinde dün bir yöneticinin ağzından servis edilmiş açıklamalar, son dönemde kulübümüzü karıştırmak için planlanan oyunun arkasındakilerin kim olduğunun ortaya çıkması açısından oldukça önemlidir.

Sahada kazanmayı beceremeyen bu zihniyetin, camiamızı saha dışına çekmek için oynadığı yeni oyuna hep birlikte şahit oluyoruz. Türkiye’de hukuktan, ahlaktan ve etikten en son bahsetmesi gereken kulüp bu konularda hepimize ders vermeye kalkmak gibi komik bir duruma düşmüştür.”

 

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