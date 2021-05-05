Derbi öncesi Mostafa Mohamed açıkladı! ‘İddiamız sürecek’

Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Cumartesi günü Beşiktaş'la oynayacakları derbinin değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Beşiktaş maçını iple çektiklerini söyledi. Şampiyonluk şansını devam ettirmek için kazanmak zorunda olduklarını ve bu inançla sahaya çıkacaklarını ifade eden Mohamed, "Beşiktaş sezonun en iyi takımlarından biri. Rakibin durumunu biliyoruz." dedi.

"Beşiktaş'ı buradan puansız gönderip..."

Mısırlı golcü, "Bizim için de önümüzde iyi bir fırsat duruyor. Sahamızda oynayacağız ve bu avantajı iyi kullanıp, derbide kazanmak istiyoruz. Beşiktaş'ı buradan puansız gönderip şampiyonluk yarışında olmaya devam edeceğiz. Galatasaray son maça kadar iddiasını sürdürecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.