Derbi öncesi hareketli saatler! 2 gözaltı
Şampiyonluk mücadelesinin kilit karşılaşması olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı.29 Nisan 2018 Pazar 16:40
Bilet kontrollerinin ardından 35 otobüsle stada gelen 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerden indirildi.
2 TARAFTAR GÖZALTINDA
Bu arada stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. Kamera kayıtlarından camı kırdığı tespit edilen 2 taraftar gözaltına alınırken, diğer taraftarlar da kimlik kontrolünün ardından otobüsten indirildi.
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