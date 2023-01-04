Derbi öncesi Crespo sürprizi! Bir bu eksikti...

Fenerbahçe'nin gözdesi Miguel Crespo transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ali Koç'un daha önce itiraf ettiği ve 'İnşallah bir daha böyle bir teklif gelmez' dediği Miguel Crespo için astronomik bir rakam önerildi. Ali Koç'un bu teklifi de elinin tersiyle ittiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon başında Sarı-lacivertli kulübün Portekiz ekibi Estoril'den renklerine bağladığı Miguel Crespo, çok iyi bir sezon geçiriyor. 26 yaşındaki deneyimli oyuncunun performansı da birçok İtalyan kulüplerinin dikkatini çekmişti. İspanyol basınında çıkan haberlerde Sevilla'nın Miguel Crespo'yu beğendiği ve kesin kararını vermek için ocak ayına kadar izleyeceği yazılmıştı.

Sevilla, Crespo'yla sezon başında da ilgilenmiş ve 8 milyon euro'luk bir teklif yollamıştı. Sarı-lacivertliler teklifi düşünmeden reddetmişti.

Başkan Ali Koç, bundan aylar önce Crespo için astronomik bir teklif aldıklarını itiraf etmişti. Ali Koç konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Miguel Crespo'ya devre arası İspanya'dan çok ciddi bir teklif geldi. Benim bile kafam karıştı. Umarım bir daha gelmez, oyuncunun da kafası karışır."

Teknik direktör Jorge Sampaoli'nin isteği üzerine Marsilya'dan eski oyuncusu Gerson'u gündemine alan Sevilla'nın, oyuncunun maliyetinin yüksek olması sebebiyle Miguel Crespo'ya yöneldiği söylenmişti.

Tekrar Fenerbahçe'nin kapısını çalan Sevilla 10 milyon euro + 2 milyon euro bonus teklifinde bulundu. Miguel Crespo'yu sezon içinde elinden çıkarmak istemeyen Fenerbahçe söz konusu rakamı reddetti.

Akşam'a göre; Miguel Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında sona erecek.

Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan Portekizli futbolcu 2 gol 3 asistle 5 gole direkt katkıda bulundu.