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Spor Derbi öncesi Beşiktaşlıları korkutan istatistik!
Spor

Derbi öncesi Beşiktaşlıları korkutan istatistik!

Beşiktaş, yabancı bir teknik direktörle kazanılan derbilere hasret kaldı. Siyah-beyazlılar, uzun yıllar sonra bir ilki Fenerbahçe maçında yaşamak istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 12:26:00 -
Derbi öncesi Beşiktaşlıları korkutan istatistik!

Beşiktaş, yabancı bir teknik direktörle kazanılan derbilere hasret kaldı. Siyah-beyazlılar, uzun yıllar sonra bir ilki Fenerbahçe maçında yaşamak istiyor.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar bu maçla birlikte yabancı teknik direktörle derbi kazanma hasretini bitirmek istiyor.

Siyah-beyazlılar, yabancı teknik adamlarla çıktığı son 14 derbiyi de kazanamadı. En son galibiyetini 28 Kasım 2010'da Bernd Schuster'le Galatasaray deplasmanında 2-1'lik sonuçla yaşadı. Ardından çıkılan derbilerde 9 yenilgi, 5 beraberlikle sahadan ayrıldı. Valerien Ismael, Fenerbahçe karşısından zaferle ayrılıp 12 yıl sonra bir ilki başarmak istiyor.

Akşam'a göre; Beşiktaş, yabancı bir teknik adamla Fenerbahçe'yi ligde en son 30 Ekim 2004'te Del Bosque ile yenmeyi başardı. İnönü'de oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Siyah-beyazlılar, ardından 5 farklı teknik adamla çıktıkları 12 Fenerbahçe derbisinden; 7 beraberlik, 5 yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu maçta galip gelip yabancı teknik adamla uzun yıllar sonra kazanmayı hedefliyor.

 

 

 

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