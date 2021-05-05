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Spor

Derbi öncesi Beşiktaş'a kötü haber! Forma giyemeyecek

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Aboubakar, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 14:13:00 -
Derbi öncesi Beşiktaş'a kötü haber! Forma giyemeyecek

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Aboubakar, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Ayrıca Kevin N'Koudou da bugün yapılan antrenmanda yer almadı. Diğer yandan Gökhan Töre ve Adem Ljajic takımla çalışmalara başladı.

Gözler zirve yarışında

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Galatasaray Çarşamba günü galibiyet aldılar ve şampiyonluk tacı arayışında hiçbir yer bırakmadılar. Hafta içi sonuçlarla Beşiktaş, 37 maçta 81 puanla Süper Lig'in zirvesinde yer alırken, Galatasaray 75 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Dev maç Cumartesi

Ligin 40. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev maç 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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