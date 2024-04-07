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Spor Derbi için nefesler tutuldu! Süper Kupa’nın VAR hakemi Koray Gençerler oldu! Peki maç ne zaman? Saat kaçta ve nerede?
Spor

Derbi için nefesler tutuldu! Süper Kupa’nın VAR hakemi Koray Gençerler oldu! Peki maç ne zaman? Saat kaçta ve nerede?

Yeniakit Publisher
2024-04-07 12:26:00 -
Derbi için nefesler tutuldu! Süper Kupa’nın VAR hakemi Koray Gençerler oldu! Peki maç ne zaman? Saat kaçta ve nerede?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu.

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün saat 21.30’da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Derbide hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Olguncan yapacak.
Müsabakada VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. AVAR’da da Zorbay Küçük, Esat Sancaktar ve Serkan Tokat görev yapacak.

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