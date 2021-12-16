Derbi hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Beşiktaş derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile 19 Aralık Pazar günü oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, pas çalışmasının ardından mini kale maç oynadı.
Antrenman, taktik programının yer aldığı tam saha maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.
İdmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Emre Kocadağ ve Bilgihan Sürmen de izledi.
Beşiktaş, Fenerbahçe ile yapacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Fenerbahçe'de cephesinde sıkı hazırlık
Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe de hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
Pasla devam eden idmanın çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Altay Bayındır'ın günü özel programlar eşliğinde tamamladı.
Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.